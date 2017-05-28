УПЦ отмечает 25 лет Харьковского архиерейского собора

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Украинская Православная Церковь отмечает 25-летие Харьковского Архиерейского Собора, который состоялся 27-28 мая 1992 года в Свято-Покровском монастыре.

Украинская Православная Церковь является самостоятельной и абсолютно независимой в своем управлении и устройстве. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя торжества по случаю 25-й годовщины проведения Харьковского Архиерейского Собора, которые проходят в эти дни.

В частности, на Соборе 1992-го года было подтверждено развитие Церкви на основе каноничности и соборности.

"Этот Собор подтвердил единство со Вселенским Православием, защитил принципы соборности Церкви, заложил незыблемый фундамент для свершения Церковью своей спасительной миссии на территории Украины", — сказал управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что во время заседания Харьковского Собора в 1992-м году был избран Предстоятель Украинской Православной Церкви – Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан), который на протяжении 22-х лет возглавлял Церковь.

"Эти годы стали временем небывалого возрождения украинского Православия. Произошли существенные качественные изменения в духовной жизни. С 1992 по 2014 годы количество приходов увеличилось с 5,5 тысяч – до 12,5 тысяч; число монастырей выросло с 32 – до 228; количество духовных школ с 4 – до 17. Основаны несколько десятков синодальных отделов, которые координируют все сферы церковной жизни. Фактически с нуля была налажена миссионерская и социальная работа Церкви", — рассказал владыка Антоний.

При этом управляющий делами УПЦ отметил, что "Украинская Православная Церковь является независимой от любых внешних воздействий".

"Устройство и руководство Церкви определяется ее Уставом, первый пункт которого гласит: Украинская Православная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ни одна из существующих в Православии автономных Церквей не наделена такими полномочиями. Наша Церковь в своем управлении формально сегодня более независима от внешних влияний, чем некоторые автокефальные Церкви", — подчеркнул он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что несмотря на непростую религиозную ситуацию в Украине, УПЦ продолжает развиваться.

"Нынешний Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, продолжает дело покойного Митрополита Владимира. Наша Церковь развивается как количественно, так и качественно. Не смотря на неурядицы, которые имеют место в жизни православного народа и Церкви, мы остаемся верными, едиными в вере Православной", — подчеркнул управляющий делами УПЦ.

О значении Харьковского Архиерейского Собора рассказал участник Собора 1992-го года митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) во время брифинга в Киево-Печерской лавре.

"Синод, юбилей которого мы празднуем, явил единство Церкви земной и Церкви Небесной. Епископат, священство, монашествующие явили верность Христу в период непростых испытаний. Участники Собора чувствовали, что совершается что-то выше нашего понимания. Мы чувствовали, что Господь управляет Церковью. Переживая и волнуясь, мы молились, чтобы Господь распорядился, чтобы Господь управил, как поступить нам. Потому что мы в своем служении несем ответственность за сохранение чистоты Христовой веры", – сказал владыка Сергий.

Митрополит Сергий напомнил, что участники Харьковского Архиерейского Собора, стремясь сохранить верность Христу, в 1992 году избрали Предстоятеля УПЦ.

"Мы поняли, что сила Божия совершается в послушании Христу. Это мы старались выполнить. В этом Господь показал нам силу нашего братского единства – епископат был един в том, чтобы сохранить верность Христу, в том, чтобы обновить Церковь и в том, чтобы благословить нового Предстоятеля, которым мы избрали ныне покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана)", — рассказал митрополит Сергий.

Владыка также подчеркнул, что Украинская Православная Церковь сегодня находится в духовном единстве с мировым Православием.

"Духовное единство, которое нас объединяет и милость Божия, которая во время испытаний была с нами, пребывает с нами по сей день. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам этот дар – быть послушными Христу и жить в Его святой Церкви, стараться идти путем спасения, покориться воле Божией, принять то, что есть в это время, жить полнотой жизнью христианина, молиться Богу, каяться в своих грехах, творить добрые дела, благодеяния и, вникая в Евангелие, слушать Христа и бояться отступить от Церкви. И беречь этот дар, который Господь нам дает. Будем верными чистоте святого Православия и истине Христовой, а все остальное Господь даст", – подчеркнул владыка Сергий.

Харьковский Архиерейский Собор состоялся 27-28 мая 1992 года в Харькове в Свято-Покровском монастыре. Собор епископов УПЦ возглавил митрополит Никодим (Руснак). Тогда же большинство участников Собора (16 из 18 голосов) избрали Предстоятелем УПЦ Митрополитом Киевским и всея Украины митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (Сабодана).