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    Общество

    В Волынской области осквернили храм УПЦ МП

    (обновлено: )13402
    Сообщается, что неизвестные злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм Украинской православной церкви в селе Пирванче Гороховского района и осквернили храм.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Храм Украинской православной церкви Московского патриархата был осквернен в Волынской области в ночь на пятницу, сообщается на сайте Волынской епархии.

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    "В ночь на 26 мая неизвестные злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм Украинской православной церкви в селе Пирванче Гороховского района (Волынская область – Ред.). Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить, осквернив храм. Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле, сделали в помещении беспорядок", — говорится в сообщении.

    Как отмечается на сайте епархии, на месте работает полиция, о деталях происшествия сообщат позже.

    Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что Россия требует реакции от лидеров стран нормандского формата, австрийского председательства ОБСЕ и ее государств-участников "на попытки втянуть Украинскую православную церковь в политическое противостояние в Украине".

    Украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

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