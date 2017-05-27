Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать "церковные" законы

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КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Принятие законопроектов, направленных против УПЦ МП, может привести к религиозной вражде. Об этом заявил Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата.

Священный Синод УПЦ призвал депутатов Рады не поддерживать эти документы.

На территории Свято-Покровского мужского монастыря Харькова в субботу состоялось торжественное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

"Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", — говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП) в субботу.

В минувший четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.