В Киеве из-за жары погиб запертый в машине мопс

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Собака, которую хозяева запрели в машине у одного из рынков в столице недалеко от станции метро "Лесная", погибла в результате жары, сообщил президент "Международной службы спасения 911" Павел Дыба.

"Возле "Дарынка", любящие свою собаку люди, оставили мопсика в авто, которому на жаре было очень плохо. Все попытки неравнодушного человека найти хозяев были напрасными.

В результате животное погибло", — написал Дыба на своей странице в Facebook.

Ранее Украина присоединилась к конвенции о защите позвоночных животных.