наверх
29.05.201709:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве из-за жары погиб запертый в машине мопс

    (обновлено: )145
    Сообщается, что хозяева мопса оставили собаку в закрытой машине, припаркованной у "Дарынка" недалеко от станции метро "Лесная". В результате животное погибло от жары.
    В Киеве погиб запертый в машине мопс
    Facebook Павлы Дыбы

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Собака, которую хозяева запрели в машине у одного из рынков в столице недалеко от станции метро "Лесная", погибла в результате жары, сообщил президент "Международной службы спасения 911" Павел Дыба.

    "Возле "Дарынка", любящие свою собаку люди, оставили мопсика в авто, которому на жаре было очень плохо. Все попытки неравнодушного человека найти хозяев были напрасными.
    В результате животное погибло", — написал Дыба на своей странице в Facebook.

    Ранее Украина присоединилась к конвенции о защите позвоночных животных.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги