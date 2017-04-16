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    Киев

    Тодорчук: в цирках используют животных, потому что "плюют" на талант артистов

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    Инициатор акции "Цирк без животных" Александр Тодорчук в эфире ГС заявил, что в Украине - невероятно талантливые жонглеры и акробаты, и смотреть на них было бы интереснее, чем на измученных тигров, прыгающих сквозь огненное кольцо.
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. "Ваше развлечение — их страдания", под таким лозунгом в субботу, 15 апреля, в киевском парке имени Тараса Шевченко состоялся митинг защитников животных. Участники акции протеста требовали запретить использование животных в цирковых представлениях.

    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг в Киеве за цирк без животных

    Какие цели ставят перед собой защитники животных, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил инициатор акции "Цирк без животных", основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук.

    "Наша акция не направлена против цирков, и сегодня ее участники сошлись на том, что в тот день, когда в украинских цирках запретят использование животных, мы все вместе пойдем и будем покупать билеты — будь то Национальный цирк или частные цирки. Мы не против цирков, мы против издевательств над животными в цирках, и мы восхищаемся талантом людей — жонглеров, акробатов, а в Украине — крутые артисты, и с ними цирк мог бы стать еще интереснее. А у нас цирки занимают такую позицию, что плюют на талант этих людей", — заявил Тодорчук.

    Напомним, в парке Тараса Шевченко в Киеве прошла акция против использования животных в цирковой индустрии. Акция была приурочена к Международному Дню цирка. В ней приняли участие как активисты, так и просто неравнодушные граждане.

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