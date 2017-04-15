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    Митинг в Киеве за цирк без животных

    (обновлено: )8420
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото

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    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве

    В парке Тараса Шевченко в Киеве прошла акция против использования животных в цирковой индустрии. Акция была приурочена к Международному Дню цирка. В ней приняли участие как активисты, так и просто неравнодушные граждане.

    В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2017 году этот день приходится на 15 апреля.

    Этот праздник впервые был проведен в 2010 году. С инициативой ежегодного проведения Всемирного дня цирка выступили Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque).

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