Правовая защита бездомных животных: насколько выполнима миссия - пресс-конференция

В понедельник, 24 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Правовая защита бездомных животных: насколько выполнима миссия".

В последнее время во многих городах Украины — Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других регулярно проходят митинги зоозащитников, которые требуют усилить наказание на законодательном уровне за жестокое обращение с животными. Участники акций подчеркнули, что в стране участились случаи беспрецедентной жестокости по отношению к животным, убийства собак и кошек, на что власть не обращала и не обращает внимания. В Украине есть Закон «О защите животных от жестокого обращения», за нарушение которого предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Также в 2013 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по защите прав животных. Однако, в Украине сегодня существует де-факто безнаказанность за несанкционированные убийства домашних и бездомных животных, в т. ч. без достаточных для этого оснований и способами, которые далеки от гуманности (сожжение, отстрел из пневматических устройств и пр.). Вывод неутешителен: в стране нарушаются как национальные законы о защите прав животных от жестокого обращения, так и Европейская конвенция.

Сегодня практически только волонтеры осуществляют программы по стерилизации, лечению и размещению животных в приютах. Помогают простые граждане, помогают частные приюты, которые, как правило, переполнены. Германия — первая страна мира, которая ввела защиту животных в Конституцию страны, штраф за жестокое обращение с животными — 25 000 евро. Во Франции за жестокость по отношению к животным — 2 года тюрьмы и штраф 30 000 евро. В Польше, где положение с бездомными животными было когда-то не лучше, чем у нас, навели порядок именно благодаря контролю общественности и волонтеров.

Эксперты пресс-конференции:



Ася Серпинская, президент Киевского общества защиты животных



Виктор Кривуша, полковник милиции в отставке, доктор философии, доцент



Александра Мезинова, руководитель приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА.



Оксана Костюкевич, координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева"



Светлана Лаврикова, волонтер



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