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    Кто травит животных в Киеве и причем здесь Евровидение

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    Защитники животных опровергают причастность городских властей к массовым убийствам бездомных собак и кошек перед проведением в Киеве «Евровидения», но признают, что случаев отравления животных на Левом берегу столицы становится все больше.
    Бездомная собака
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Киев готовится к проведению в мае песенного конкурса "Евровидение-2017". В последнее время участились сообщения неравнодушных граждан о массовых отравлениях бродячих животных в столице, в частности – на Левом берегу, где расположен Международный выставочный центр, в котором и будет проходить песенный конкурс.

    В свое время жестокое обращение с животными едва не сорвало проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине. Были и письма известных актеров и звезд футбола к президенту Украины с требованием прекратить массовое убийство животных перед Евро-2012.

    За пять лет проблема бездомных животных в Киеве так и не была  решена, и гостей песенного фестиваля ожидает все та же неприглядная картинка засилья бродячих собак и кошек в европейской столице. 

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    Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины и Киевского общества защиты животных Ася Серпинская не видит связи между проведением песенного конкурса "Евровидение" и отравлением животных на улицах Киева.

    "Я не вижу увеличения частоты отравлений и убийств животных – их как год назад отравляли и убивали, так и сейчас. Никакой динамики увеличения мы не наблюдаем. Тем более это абсолютно не связано с какими-то директивами органов местного самоуправления", – сказала Серпинская на пресс-конференции в РИА Новости Украина. 

    Она рассказала, что в феврале 2017 года в Киев приезжали представители австрийской организации "Четыре лапы" и, как и перед проведением Евро-2012, предлагали помочь столице в стерилизации бездомных животных перед проведением Евровидения. Причина приезда: в эту организацию из Киева шли письма, что перед песенным фестивалем будут массово убивать животных. Но после посещения представителями австрийской зоозащитной организации Киевской горадминистрации, зоозащитники эту информацию не подтвердили. 

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    "Никаких директив со стороны власти на очищение города или хотя бы районов, в которых будет проводиться песенный фестиваль никогда не поступало, не поступает и не будет поступать. Ситуация находится под контролем, никакой динамики увеличения отравлений в этом районе нет", – утверждает Серпинская.

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    А по информации руководителя приюта для животных "Сириус", главы комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА Александры Мезиновой, в последнее время на Левом берегу в Киеве участились случаи отравления животных, отметив, что с песенным фестивалем это не связано – просто количество таких случаев с каждым годом растет.

    "Я не считаю, что это связано с киевской властью, я не думаю, что Виталий Кличко давал какие-то распоряжения — это просто глупо и абсолютно не в его стиле.  Но как представитель Левого берега, я хочу сказать, что у нас действительно все больше и больше отравлений — Левый берег вытравляется просто колоссально. У меня в приюте сейчас оказалось очень много животных, поступающих с Левого берега. Потому что волонтеры пытаются спасти оставшихся животных", – сообщила Мезинова на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Она обратила внимание, что в последнее время активизировались живодеры-догхантеры, которые сообщают о проведении своих "акций".

    "Какое-то время они не выставляли на своем "замечательном" сайте таких сведений, а сейчас они опять взбодрились и снова выставляют такие вот вещи. Мы обращаемся и к президенту, и к нашим чиновникам, и к правоохранительным органам с тем, чтобы в конце концов запретили деятельность вот этих нелюдей, и закрыли этот сайт. Он приносит очень много вреда: это распространение информации, совершенно не нужной для голов подрастающего поколения и людей с не совсем устойчивой психикой. Это пропаганда жестокости, которая абсолютно никому не нужна в Украине", – сказала Мезинова. 

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    Координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева" Оксана Костюкович не исключает причастности городских властей  к участившимся случаям отравления животных в столице.

    "Конечно, никто директивы и официальные документы вам никогда в жизни никто из городской администрации не покажет, что да, есть официальный приказ, разрешающий потраву и отстрел животных. Но мы столкнулись и бьемся и в судах, и во всевозможных инстанциях с живодерами-дохгхантерами, которые достаточно образованные люди, которые являются юристами, которые занимают достаточно высокие посты. 

    Например, Ирина Криминовская была научным секретарем, Алексей Святогор — юрист и бывший адвокат. Это достаточно юридически подкованные, умные и грамотные люди, которые могут работать также под прикрытием власти. Возможно, есть какие-то негласные договоренности, за закрытыми дверями. Доказательств, конечно, нет, но сотрудничество, скорее всего есть", — сказала Костюкович на пресс-конференции в Киеве.

    По ее словам, как и перед проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году, Евровидения в 2005, так и перед Евровидением в этом году в "Форум спасения Киева" поступают многочисленные звонки с сообщениями об убийствах бездомных животных.

    "Буквально час назад мне снова звонила девушка – снова отравили собак, разбросали крысиный яд, разбрасывают колбасу, сосиски с начинкой-отравой. Как здесь не связывать такие масштабные мероприятия и такие массовые потравы животных?", – заключила представитель общественной организации. 

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