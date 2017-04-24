Кривуша пояснил, почему опасно игнорировать жестокость к животным

"Необходимо изменять законодательство, но главное, чтобы каждый случай (издевательства над животными — Ред.) имел свои последствия. И каждый случай будет набатом, потому что существуют причинно-следственные связи, последствия (жестокости к животным — Ред.) будут ужасными", — сказал полковник милиции в отставке, доктор философии, доцент Виктор Кривуша в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Правовая защита бездомных животных: насколько выполнима миссия".

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Ранее президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская заявила, что законодательство Украины не защищает бездомных животных от жестокости людей.