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    Кривуша пояснил, почему опасно игнорировать жестокость к животным

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    По словам полковника милиции в отставке, доктора философии Виктора Кривуши, жестокость по отношению к животным позднее может стать причиной такого же отношения к людям и привести к серьезным преступлениям.
    РИА Новости Украина

    "Необходимо изменять законодательство, но главное, чтобы каждый случай (издевательства над животными — Ред.) имел свои последствия. И каждый случай будет набатом, потому что существуют причинно-следственные связи, последствия (жестокости к животным — Ред.) будут ужасными", — сказал полковник милиции в отставке, доктор философии, доцент Виктор Кривуша в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Правовая защита бездомных животных: насколько выполнима миссия".

    Смотрите также: Митинг в Киеве за цирк без животных

    Ранее президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская заявила, что законодательство Украины не защищает бездомных животных от жестокости людей.

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