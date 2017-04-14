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    В мире

    В Дубае запретили продавать и покупать диких животных

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    Сообщается, что запрет распространяется на таких животных, как львы, гепарды, пантеры, тигры, леопарды, гиены, крокодилы, дикие собаки, орлы, опасные змеи и прочие. Запрет должен обезопасить жизни людей от хищных животных.
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    Associated Press Jens Meyer

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Новый закон, которым будет введен запрет на торговлю хищными и опасными животными и птицами в Дубае, а также их покупку покупку, начнет действовать с июля этого года, сообщает в пятницу издание Arabian Business.

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    Запрет касается таких животных, как львы, гепарды, пантеры, тигры, леопарды, гиены, крокодилы, дикие собаки, орлы, опасные змеи и прочие.

    По словам представителей муниципалитета Дубая, закон нацелен на то, чтобы обезопасить жизни людей от хищных животных.

    Согласно новому закону, все они должны быть зарегистрированы в муниципалитете города-эмирата.

    Также в список попали жирафы, носороги, медведи, страусы, пингвины, скорпионы, пауки и прочие существа. Тем не менее, запрет не коснётся коров, овец, лам, верблюдов, домашних и других неопасных животных.

    Ранее в январе в ОАЭ был принят закон, запрещающий торговлю и владение дикими и опасными животными.

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