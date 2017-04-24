Серпинская: законодательство Украины не защищает животных от жестокости

"В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрировано 8 законопроектов, направленных на усиление ответственности за жестокое обращение с животными. В большей части из них предлагается повысить штрафы по ст. 89 Админкодекса Украины и ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Несколько законопроектов касается запрета передвижных цирков с животными. Вместе с тем, они не предлагают кардинальных мер для защиты животных от жестокости. В настоящее время по ст. 89 Админкодеса и ст. 299 Уголовного кодекса привлекаются ежегодно около 15 человек. 11 человек по уголовной статье и 4 человека по административной. Для сравнения по админстатье 85 ("браконьерство") в Украине ежегодно привлекается около 70 тысяч человек", — сообщила президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Правовая защита бездомных животных: насколько выполнима миссия".

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Ранее в парке Тараса Шевченко в Киеве прошла акция против использования животных в цирковой индустрии. Акция была приурочена к Международному Дню цирка. В ней приняли участие как активисты, так и просто неравнодушные граждане.