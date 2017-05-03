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    Общество

    Украина присоединилась к конвенции о защите позвоночных животных

    (обновлено: )3520
    Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.
    Мышь
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которых используют для исследовательских и научных целей. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.

    Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.

    ​Напомним, 4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается ужесточение ответственности за издевательство над животными.

     

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