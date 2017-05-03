Украина присоединилась к конвенции о защите позвоночных животных

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которых используют для исследовательских и научных целей. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.

Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.

Підписав від імені України Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. pic.twitter.com/uoAo5Z3uFu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 2 мая 2017 г.

​Напомним, 4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается ужесточение ответственности за издевательство над животными.