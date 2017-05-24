Саакашвили: решение закрыть доступ к соцсетям РФ - бесчеловечная тупость

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает решение президента Петра Порошенко закрыть доступ к российским соцсетям бесчеловечным и отражающим "наплевательское отношении" к украинцам.

Также он назвал это решение "тупостью, переходящей во вредительство".

"Решение Порошенко заблокировать "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru само по себе спорное. Методы, которыми это было сделано, бесспорно, бесчеловечны и отражают крайне наплевательское отношение к собственным согражданам. Миллионы людей потеряли доступ к своим контактам и семейным фото и видеоархивам. Если человек не может больше посмотреть свои семейные фотки — это и есть защита от вражеской пропаганды? Как по мне, то это тупость, переходящая во вредительство", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.