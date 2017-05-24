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    Общество

    Саакашвили: решение закрыть доступ к соцсетям РФ - бесчеловечная тупость

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (651)

    (обновлено: )16112
    Саакашвили отметил, что решение Порошенко заблокировать соцсети РФ само по себе спорное: "Методы, которыми это было сделано, бесспорно, бесчеловечны и отражают крайне наплевательское отношение к собственным согражданам".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает решение президента Петра Порошенко закрыть доступ к российским соцсетям бесчеловечным и отражающим "наплевательское отношении" к украинцам.

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Голос Столицы/Евгений Котенко
    Суд и дело. Юрист о незаконности запрета сайтов РФ

    Также он назвал это решение "тупостью, переходящей во вредительство".

    "Решение Порошенко заблокировать "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru само по себе спорное. Методы, которыми это было сделано, бесспорно, бесчеловечны и отражают крайне наплевательское отношение к собственным согражданам. Миллионы людей потеряли доступ к своим контактам и семейным фото и видеоархивам. Если человек не может больше посмотреть свои семейные фотки — это и есть защита от вражеской пропаганды? Как по мне, то это тупость, переходящая во вредительство", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

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