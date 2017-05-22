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    Общество

    "Воля" до 1 июня заблокирует российские сайты

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (640)

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    Социальные сети, запрещенные в Украине
    REUTERS Gleb Garanich/Illustration

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения и интернета Украины компания "Воля" намерен до 1 июня закончить работы по выполнению решения СНБО по блокированию подпавших под санкции российских сайтов, сообщает пресс-служба компании.

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    "Как законопослушная компания, с 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленных в указе. Технические работы будут завершены до 1 июня", — говорится в сообщении.

    В компании советуют своим абонентам обновить в их личных кабинетах на сайте "Воли" свои электронные адреса, в случае, если они были зарегистрированы на запрещенных ресурсах (mail.ru, yandex).

    Президент Украины Петр Порошенко ранее ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

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