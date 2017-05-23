Геращенко выступила за запрет в Украине сайтов ОРДЛО

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть также вопрос введения запрета на доступ пользователей Интернета к информационным ресурсам незаконных самопровозглашенных формирований ЛДНР.

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Такое мнение высказала вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", передают "Українські новини".

"В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика… У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются…", – высказалась Геращенко.

"Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах… Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству", — сказала она.

Первый вице-спикер Рады также отметила, что кроме информационной политики для реинтеграции оккупированных территорий чрезвычайно важны вопросы безопасности и гуманитарной политики.

Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.