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    Геращенко выступила за запрет в Украине сайтов ОРДЛО

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    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (113)

    (обновлено: )22705
    Такое мнение высказала вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть также вопрос введения запрета на доступ пользователей Интернета к информационным ресурсам незаконных самопровозглашенных формирований ЛДНР.

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    Такое мнение высказала вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", передают "Українські новини".

    "В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика… У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются…", – высказалась Геращенко.

    "Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах… Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству", — сказала она.

    Первый вице-спикер Рады также отметила, что кроме информационной политики для реинтеграции оккупированных территорий чрезвычайно важны вопросы безопасности и гуманитарной политики.

    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.

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