"Киевстар" закрыл доступ к российским ресурсам

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Оператор телекоммуникационных услуг "Киевстар" ограничил предоставление доступа к российским социальным сетям и ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщили РИА Новости в четверг в службе поддержки абонентов.

"В соответствии с указом президента… вступает в силу решение СНБО о прекращении доступа к ряду российских web-ресурсов, в том числе социальным сетям "Вконтакте", "Одноклассники", сервисам "Яндекс" и Mail.ru. Поэтому "Киевстар" как компания, работающая в правовом поле Украины, выполняет решения, вступившие в силу, закрывает доступ к web-сайтам, которые указаны в тексте этого указа. Надеемся на ваше понимание", — сообщили в службе поддержки.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.