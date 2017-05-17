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    Общество

    "Ланет" намерен заблокировать соцсети до конца мая

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    (обновлено: )15
    Украинский интернет-провайдер "Ланет" сообщил, что будет исполнять указ президента Порошенко о блокировании российских соцсетей, этот процесс завершится до конца мая.
    Санкции в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Украинский интернет-провайдер "Ланет" намерен до конца мая завершить процесс блокировки для своих клиентов российских сайтов, которые попали в санкционный список Киева, сообщил в среду директор компании Мариан Ивасюк.

    facebook.com/formensworld
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    "План предположительно такой: посты с информацией об альтернативе в ФБ на страницах ОК+ВК, подготовка парковых страниц с информацией, изменение скриптов и обучение операторов, поэтапный запуск для предотвращения перегруза входящих линий… Думаю, до конца месяца всё завершится", — написал Ивасюк на своей странице в Facebook в среду.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
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