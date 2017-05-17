"Ланет" намерен заблокировать соцсети до конца мая

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Украинский интернет-провайдер "Ланет" намерен до конца мая завершить процесс блокировки для своих клиентов российских сайтов, которые попали в санкционный список Киева, сообщил в среду директор компании Мариан Ивасюк.

"План предположительно такой: посты с информацией об альтернативе в ФБ на страницах ОК+ВК, подготовка парковых страниц с информацией, изменение скриптов и обучение операторов, поэтапный запуск для предотвращения перегруза входящих линий… Думаю, до конца месяца всё завершится", — написал Ивасюк на своей странице в Facebook в среду.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.