Киев требует от ЛДНР немедленно согласовать списки пленных

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Киев настаивает на немедленном согласовании самопровозглашенными ДНР и ЛНР списков пленных с целью их обмена и на уточнении даты освобождения, заявила в пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее Олифер заявила, что процесс уточнения списка пленных самопровозглашенными ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, завершился. По данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен. При этом в ДНР заявили, что процесс верификации не был завершен.

"Мы настаиваем на немедленном согласовании списков и конкретизации даты освобождения людей", — написала Олифер в Facebook.

Она также сообщила, что ополченцы выразили сомнение в нежелании отдельных граждан возвращаться на неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Олифер сообщила, что Лутковская намерена проверить эту информацию и дать свое заключение. Окончательные результаты, по словам Олифер, будут обработаны ОБСЕ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.