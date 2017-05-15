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    Политика

    Контактная группа обсудит в Минске обмен пленными - Пушилин

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (361)

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    По словам пресс-секретаря полпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктории Талакиной, на повестку дня встречи в Минске вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня и обмена пленными.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Контактная группа на встрече в Минске обсудит обмен пленными и соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина.

    "В Минске началось заседание контактной группы. На повестку дня сегодняшней встречи вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня и обмена пленными", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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