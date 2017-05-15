Сайдик: уточнение списка пленных в Донбассе не завершено

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не завершено, сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

"Есть большое число людей, которые не хотят участвовать в обмене. Этих людей надо верифицировать, проверить их желание", — сказал Сайдик.

Ранее вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.