Публикацией списков военнопленных могут воспользоваться мошенники – Тандит

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала в своем аккаунте в Facebook списки пленных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в Крыму.

Также депутат обнародовала список лиц, которых руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

Как публикация списков может навредить пленным рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы имеем горький опыт, когда, к сожалению, после опубликования списков наших заложников появлялись мошенники, преступники, которые выходили на родственников и пытались, используя эту ситуацию, обманным путем вымогать деньги. Потому что люди, которые в этом состоянии находятся и ждут своих близких, готовы пойти на все ради спасения мужей, отцов, сыновей", — отметил советник главы СБУ.

Ранее Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

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До этого разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.