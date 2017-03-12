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    Общество

    Родственники украинских военнопленных прибыли в ЛНР

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    В ЛНР сообщили, что прибывших сопровождают волонтеры, всего прибыли девять человек. Всем родственникам будет предоставлен допуск в СИЗО для общения с военнопленными.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    REUTERS Marko Djurica

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Родственники военных ВСУ, удерживаемых в самопровозглашенной Луганской народной республике, прибыли в Луганск для встречи с близкими. Об этом заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

    Олег Котенко
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    "Сегодня к нам в республику приехала делегация, и в составе ее находятся родственники лиц, которые у нас удерживаются в связи с конфликтом. Приехали родственники четырех человек", — рассказала Кобцева.

    Она уточнила, что с родственниками пятого удерживаемого связаться не удалось. По ее словам, прибывших сопровождают волонтеры, всего прибыли девять человек. Всем родственникам будет предоставлен допуск в СИЗО для общения с военнопленными.

    "Эта поездка носит чисто гуманитарный характер, это гуманитарная миссия, это наши шаги в выполнении переговорного процесса. Это допуск к лицам, которые удерживаются у нас, родственников. Хотелось бы увидеть ответный шаг и со стороны Украины. Мы неоднократно обсуждали, посмотрим, как они теперь к нашим людям, которых они (представители Киева — ред.) удерживают на той стороне, допустят родственников", — заявила Кобцева.

    Сообщается, что родственники заехали через единственный между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская", после чего были доставлены представителями ЛНР непосредственно к месту заключения военнопленных.

    Ранее Кобцева заявляла, что в ЛНР находятся пять военнопленных, четверых из которых украинская сторона отказывается забирать и не вносит в списки на обмен пленными.

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