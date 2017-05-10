Автор "Ночного дозора" попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко попал в базу сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворец", Лукьяненко, авторству которого в частности принадлежит роман "Ночной дозор", попал в базу данных 9 мая за "посещение Крыма в начале мая 2017 года с нарушением украинского законодательства".

Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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