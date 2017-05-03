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    Малежик попал в список "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (243)

    (обновлено: )25703
    Очередной российский деятель культуры попал в базу данных сайта "Миротворец". На этот раз в списке оказался российский певец и композитор Вячеслав Малежик.
    Певец и композитор Вячеслав Малежик
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Вячеслав Малежик, который в этом году отметил 70-летие, попал в базу сайта "Миротворец". Его данные были опубликованы на портале.

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    Отмечается, что его внесли в базу за "отрицание российской агрессии, поддержку оккупационного режима".

    "С нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму", — говорится на сайте "Миротворца".

    Ранее сайт "Миротворец" опубликовал данные о российском певце, бывшем участнике группы "Чай вдвоем" Станиславе Костюшкине.

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