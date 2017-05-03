DW: визит в РФ закрепил за Меркель роль лидера Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Визит Ангелы Меркель к Владимиру Путину имеет, в первую очередь, символическое значение для обоих политиков, считает руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики Штефан Майстер. В интервью Deutsche Welle он отметил, что, несмотря на отсутствие заметных результатов, Ангела Меркель на встрече в Сочи ясно обозначила свою позицию и затронула важнейшие проблемные моменты.

Для канцлера Германии важным итогом встречи с российским президентом стал тот факт, что она показала себя ведущим европейским лидером, с которым Владимир Путин обсуждает ключевые вопросы — даже если в определенных темах согласия достичь не удается, считает немецкий политолог. По его словам, глава Кремля обозначил сферы, объединяющие Россию и Германию, несмотря на санкции и политические трудности. "В частности, это экономические отношения, и в первую очередь в энергетической отрасли. Кроме того, продолжают действовать общественные связи — программы образовательного обмена и партнерства между городами", — говорится в статье. Однако в других аспектах существуют значительные разногласия, отметил Майстер.

По мнению эксперта, некоторое время назад обоюдному доверию был нанесен серьезный ущерб, который существует до сих пор. В связи с конфликтом в Украине постоянно появляются ложные сообщения из России, направленные в том числе против Меркель, подчеркнул политолог.

Преодолеть все это можно только в том случае, если обе стороны готовы работать над достижением компромиссов, а российская сторона этого сейчас не делает, убежден Майстер. Тем не менее, встреча Путина и Меркель показывает, что "они признают друг друга обличенными властью лицами в Европе и понимают, что должны поддерживать диалог".

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С точки зрения немецкого политолога, "Россия вообще не заинтересована в прорыве. Она верит, что время на ее стороне". По версии Майстера, в Москве надеются на победу Марин Ле Пен на выборах во Франции или на то, что Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии.

Что касается призыва Ангелы Меркель к Путину выступить за сохранение прав человека и гомосексуалов в Чечне, он в большей степени нацелен на домашнюю аудиторию канцлера в Германии и едва ли повлияет на что-то в России, полагает немецкий эксперт. "Путин точно ничего не предпримет — в том числе в том, что касается свободы мнений и оппозиции", — подчеркнул он в интервью DW.

В то же время Майстер отметил, что Ангела Меркель для российского руководства — тот человек, с кем нужно вести переговоры, если нужно достичь чего-то в отношении Евросоюза. Именно она занимается решением кризисных ситуаций в ЕС и поддерживает его целостность, поэтому для Путина она является представителем Евросоюза, пояснил политолог.

По поводу конфликта в Сирии Майстер заметил, что для России речь тут идет о том, чтобы вырасти до "глобального игрока в международных отношениях". Путин вмешался в ситуацию в Сирии, чтобы президент США признал его частью решения конфликта на Ближнем Востоке, а также чтобы выйти из изоляции, в которую он попал из-за украинского кризиса, уверяет представитель Германского общества внешней политики.

По его мнению, Путин хочет ослабить Евросоюз, потому что он представляет собой политико-экономическую модель, которая на постсоветском пространстве составляет конкуренцию для российской модели. Поэтому Путин стремится показать, "что ЕС слаб и недееспособен, что он охвачен кризисом и не является альтернативой. Россияне должны радоваться тому, что живут в его России, а не в Германии Меркель, по его мнению, заполоненной мигрантами", говорится в статье.

Однако российский президент недооценивает роль общества и думает, что только лидер принимает решения, считает Штефан Майстер. Между тем украинское общество дважды выходило на улицы, чтобы показать, что оно больше не желает признавать коррумпированные элиты и жить по модели Путина, подчеркнул эксперт в интервью Deutsche Welle.

С его точки зрения, было ошибкой не включить Россию в европейскую систему безопасности и верить, что она спокойно воспримет расширение НАТО. В то же время было бы иллюзией полагать, что Путина можно усмирить, пойдя на уступки, заявляет эксперт. По его словам, после финансового кризиса 2008-2009 годов экономическая модель Путина перестала работать, а попытки модернизации при Медведеве привели к потере власти для его окружения, поэтому Путин выбрал изоляцию. "Путину нужен этот конфликт с Западом", — настаивает Майстер.

Указывая на предстоящую встречу российского президента с его турецким коллегой Эрдоганом, политолог выразил убеждение, что для Путина большую символическую ценность имеет тот факт, что он с одной стороны ведет переговоры с лидирующим лицом Европейского союза, а с другой — встречается с тем, кто бросает вызов ЕС и его системе ценностей. По мнению Штефана Майстера, на предстоящей встрече президенты России и Турции сосредоточатся на общих интересах и постараются показать ЕС и НАТО, что у них есть альтернатива.