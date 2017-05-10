Amnesty International заступилась за демонстрантов с советской символикой

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украинское отделение международной правозащитной организации Amnesty International осудило задержание "мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики".

В организации считают, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.

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"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации.

Amnesty International призвала освободить всех задержанных демонстрантов, а также потребовала эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций.

"Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украины от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но наоборот сближают с ними нас и нашу страну", — заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

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Ранее в МВД Украины сообщили, что локальные столкновения 9 мая между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".