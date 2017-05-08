Иностранное авто с коммунистической символикой задержали в Одессе

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские в Одессе задержали двух мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

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По его словам, мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой (фото см. ниже).

ГУ НП Украины в Одесской области Задержание в Одессе авто с коммунистической символикой

"На белом фоне флага изображена красная звезда, а также серп и молот. Злоумышленников задержали и доставили в Хмельницкий отдел полиции. Туда же доставили и авто, на котором они передвигались", — сообщил Форостяк.

Кроме того, к задержанным прибыли сотрудники СБУ. В какой стране зарегистрировано авто, не сообщается.

ГУ НП Украины в Одесской области Задержание в Одессе авто с коммунистической символикой

По данному факту открыто уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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Ранее в полиции заявили, что будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и соответствующие заявления во время мероприятий 8 и 9 мая.