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    Общество

    Иностранное авто с коммунистической символикой задержали в Одессе

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    Начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил в воскресенье, что двое мужчин ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой.
    Патрульные полицейские в Одессе
    Трасса Е-95

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские в Одессе задержали двух мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

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    По его словам, мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой (фото см. ниже).

    ГУ НП Украины в Одесской области
    Задержание в Одессе авто с коммунистической символикой

    "На белом фоне флага изображена красная звезда, а также серп и молот. Злоумышленников задержали и доставили в Хмельницкий отдел полиции. Туда же доставили и авто, на котором они передвигались", — сообщил Форостяк.

    Кроме того, к задержанным прибыли сотрудники СБУ. В какой стране зарегистрировано авто, не сообщается. 

    ГУ НП Украины в Одесской области
    Задержание в Одессе авто с коммунистической символикой

    По данному факту открыто уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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    Ранее в полиции заявили, что будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и соответствующие заявления во время мероприятий 8 и 9 мая. 

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