На Дерибасовской в центре Одессы подрались 50 человек

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В центре Одессы на улице Дерибасовской ночью 7 мая произошла массовая драка, передает УНИАН.

По словам свидетелей происшествия, подрались представители двух компаний.

"Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка", — сообщили очевидцы.

Также сообщается, что участники конфликта, которых было порядка 50 человек, перемещались на Греческую площадь, затем — на перекресток Дерибасовской и Екатерининской улиц.

На место происшествия прибыла охрана. По словам очевидцев, охране пришлось применять слезоточивый газ.

В патрульной полиции подтвердили факт массовой драки, уточнив, что на место выезжали сотрудники спецподразделения "Ягуар". По предварительным данным, зачинщики конфликта задержаны.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области инцидент пока не комментируют.

На Youtube пользователи разместили видео с места массовой драки. Видео доступно здесь.



