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    Происшествия

    На Дерибасовской в центре Одессы подрались 50 человек

    (обновлено: )75
    По словам свидетелей происшествия, подрались представители двух компаний: "Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка".
    В центре Одессы на улице Дерибасовской ночью 7 мая произошла массовая драка
    Думская.net

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В центре Одессы на улице Дерибасовской ночью 7 мая произошла массовая драка,  передает УНИАН.

    По словам свидетелей происшествия, подрались представители двух компаний.

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    RealRussia/Youtube
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    "Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка", — сообщили очевидцы.

    Также сообщается, что участники конфликта, которых было порядка 50 человек, перемещались на Греческую площадь, затем — на перекресток Дерибасовской и Екатерининской улиц.

    На место происшествия прибыла охрана. По словам очевидцев, охране пришлось применять слезоточивый газ. 

    В патрульной полиции подтвердили факт массовой драки, уточнив, что на место выезжали сотрудники спецподразделения "Ягуар". По предварительным данным, зачинщики конфликта задержаны.

    В Главном управлении Нацполиции в Одесской области инцидент пока не комментируют.

    На Youtube пользователи разместили видео с места массовой драки. Видео доступно здесь.


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