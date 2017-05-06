Аваков: в Украине готовятся провокации на 9 мая

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что министерство располагает информацией о подготовке провокаций во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Киеве и других городах на юго-востоке страны. Как сообщается, правоохранителям раздали инструкции пресекать любые противозаконные действия.

Читайте также: Кравченко: реформы Супрун поддерживают жулики и бюджетные маргиналы

"Впереди 9 мая. Как обычно в последнее время различные политические силы попытаются использовать этот день для того, чтобы напомнить о себе любым образом… Мне, как министру внутренних дел, известно о планах провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины", — написал Аваков в субботу на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что "на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления", а "все соответствующие попытки со стороны жаждущих провокаций сил будут пресечены. Полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции".

Аваков добавил, что МВД не допустит создания "предпосылок для внутренней дестабилизации через провокационные символы".

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.