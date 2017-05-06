наверх
06.05.201715:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Одессу 8 и 9 мая будут охранять 3 тыс полицейских, спасателей и гвардейцев

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (39)

    701
    Для охраны общественного порядка привлекут около 3 тысяч полицейских, сотрудников ГСЧС и военнослужащих Национальной гвардии Украины, 2 тысячи из которых будут нести службу только в Одессе.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Одессе 8 и 9 мая безопасность будут обеспечивать более 3 тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

    Читайте также: В Москве появились муралы с маршалами Победы

    Как сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, для охраны общественного порядка привлекут около 3 тысяч полицейских, сотрудников ГСЧС и военнослужащих Национальной гвардии Украины, 2 тысячи из которых будут нести службу только в Одессе. 

    По его словам, 8 и 9 мая все силы одесских правоохранителей будут направлены на то, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и спокойно провели выходные.

    Как сообщалось ранее, на период майских праздников в Украине круглосуточно будут дежурить около 7 тысяч спасателей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка