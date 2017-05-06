Одессу 8 и 9 мая будут охранять 3 тыс полицейских, спасателей и гвардейцев

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Одессе 8 и 9 мая безопасность будут обеспечивать более 3 тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

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Как сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, для охраны общественного порядка привлекут около 3 тысяч полицейских, сотрудников ГСЧС и военнослужащих Национальной гвардии Украины, 2 тысячи из которых будут нести службу только в Одессе.

По его словам, 8 и 9 мая все силы одесских правоохранителей будут направлены на то, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и спокойно провели выходные.

Как сообщалось ранее, на период майских праздников в Украине круглосуточно будут дежурить около 7 тысяч спасателей.