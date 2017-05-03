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    В Донбассе остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция

    (обновлено: )3301
    Согласно данным ГСЧС, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    golos.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду по обе линии разграничения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил об обесточивании станции.

    По данным ГСЧС, предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что и привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

    "По состоянию на 7 часов 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников", — говорится в сообщении.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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