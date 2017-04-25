Нацполиция пожаловалась, что обеспечена патронами только по май

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Нацполиция Украины нуждается в увеличении финансирования на 4,15 млрд грн в 2017 году в связи с тем, что ведомство обеспечено патронами только по май, бензином — по июль, заявил во вторник глава полиции Сегей Князев.

Во вторник Князев попросил правительство увеличить объем финансирования полиции на 4,15 млрд грн и пообещал, что "такая инвестиция" окупится.

"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,15 миллиарда гривен", — цитирует слова Князева издание "Левый берег".

По его словам, бюджет силового ведомства на 2017 год составляет 16,6 миллиарда гривен, что обеспечивает нормативные потребности полиции только на 39%. Князев добавил, что возглавляемое им ведомство обеспечено бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, а патронами — по май.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии ведомства во вторник пообещал найти необходимые средства.

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Ранее замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано снижение зарегистрированных уголовных преступлений на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.