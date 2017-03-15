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    Прекращение грузоперевозок в Донбасс: Нацполиция готова выполнить решение

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    Как отмечается, СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения.
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины готова выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донбассе, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
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    "СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", – приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции Украины.

    СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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