Прекращение грузоперевозок в Донбасс: Нацполиция готова выполнить решение

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины готова выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донбассе, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", – приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции Украины.

СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.