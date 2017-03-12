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    Провал реформы Нацполиции: крайними будут новые руководители - эксперт

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    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (466)

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    Эксперт по вопросам правоохранительной системы Анатолий Онищук в эфире ГС заявил, что новыми назначениями в Нацполиции Арсен Аваков спасается от ответственности за ее плохую работу.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Голос Столицы

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Новым заместителем председателя Национальной полиции Украины назначен Вячеслав Аброськин. Представление на его назначение от главы Нацполиции Сергея Князева подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Вячеслав Аброськин с ноября 2014 года возглавлял полицию в Донецкой области.

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    Что стоит за новыми назначениями в Нацполиции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт по вопросам правоохранительной системы Анатолий Онищук.

    "Это смешная ситуация, когда мы говорим, что начальник полиции не имеет права в соответствии с законодательством назначить команду, с которой он должен взять на себя ответственность и работать, поэтому министр сегодня спасается. Потому что ясно, что за проваленную реформу придется отвечать ему, поэтому и назначение Князева, а не Вадима Трояна — это как раз ход в сторону того, чтобы стрелки перевести на людей, которые являются специалистами, потому что уже некому будет отвечать, кроме министра и руководителей Нацполиции. Я думаю, что за плохую работу Нацполиции будет попытка крайними сделать ее нынешнее руководство", — спрогнозировал Онищук.

    Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал несколько выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев

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