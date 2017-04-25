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    Нацполиция просит увеличить свой бюджет до 20 млрд грн

    (обновлено: )10
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что суммы в размере почти 16,6 млрд грн, выделенной на финансирование правоохранителей, "явно недостаточно".
    День Нацполиции в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил правительство увеличить объем финансирования полиции на 4,15 млрд грн и пообещал, что "такая инвестиция" окупится. Об этом Князев заявил на заседании коллегии МВД.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    Сергей Князев. Справка

    "Госбюджетом на 2017 год предусмотрено финансирование Нацполиции в размере почти 16,6 млрд грн. Этой цифры явно недостаточно. Она обеспечивает нормативные потребности на уровне 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании Нацполиции составляет 4,15 млрд грн", — приводит слова Князева УНИАН.

    Он попросил премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать это предложение.

    "И уверяем, что инвестиции в полицию будут иметь значительный социальный эффект, прежде всего в повышении доверия граждан к органам власти в борьбе с преступностью и коррупцией", — сказал Князев.

    Ранее замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано снижение зарегистрированных уголовных преступлений на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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