Нацполиция просит увеличить свой бюджет до 20 млрд грн

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил правительство увеличить объем финансирования полиции на 4,15 млрд грн и пообещал, что "такая инвестиция" окупится. Об этом Князев заявил на заседании коллегии МВД.

"Госбюджетом на 2017 год предусмотрено финансирование Нацполиции в размере почти 16,6 млрд грн. Этой цифры явно недостаточно. Она обеспечивает нормативные потребности на уровне 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании Нацполиции составляет 4,15 млрд грн", — приводит слова Князева УНИАН.

Он попросил премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать это предложение.

"И уверяем, что инвестиции в полицию будут иметь значительный социальный эффект, прежде всего в повышении доверия граждан к органам власти в борьбе с преступностью и коррупцией", — сказал Князев.

Ранее замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано снижение зарегистрированных уголовных преступлений на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.