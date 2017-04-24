наверх
24.04.201719:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция Киева задержала "вора в законе", курировавшего угоны автомобилей

    23
    По информации полиции Киева, уроженец Грузии находился в Киеве около года, он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей и кражами из машин.
    Полиция Киева задержала вора в законе, курировавшего угоны автомобилей
    скриншот с видео

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала 51-летнего уроженца Грузии, который организовал несколько преступных групп, которые занимались угоном автомобилей и кражами из машин, сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

    Читайте также: На табачном рынке Украины новый игрок — Аваков

    "Столичные оперативники задержали "вора в законе", который "крышевал" автоворов… Уроженец Грузии находился в Киеве около года. За это время он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей и кражами из машин", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в прошлом "Гела Тбилисский" неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков).

    Напомним, ранее сотрудники столичной полиции задержали в Киеве гражданина Грузии Кахабера Орагвелидзе, который в криминальных кругах имеет статус "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", на родине с 1998 года он объявлен в розыск за совершение разбоя и умышленного убийства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский