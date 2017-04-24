Полиция Киева задержала "вора в законе", курировавшего угоны автомобилей

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала 51-летнего уроженца Грузии, который организовал несколько преступных групп, которые занимались угоном автомобилей и кражами из машин, сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

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"Столичные оперативники задержали "вора в законе", который "крышевал" автоворов… Уроженец Грузии находился в Киеве около года. За это время он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей и кражами из машин", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом "Гела Тбилисский" неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков).

Напомним, ранее сотрудники столичной полиции задержали в Киеве гражданина Грузии Кахабера Орагвелидзе, который в криминальных кругах имеет статус "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", на родине с 1998 года он объявлен в розыск за совершение разбоя и умышленного убийства.