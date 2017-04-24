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    В Париже возобновились столкновения демонстрантов с полицией

    Тема:

    Выборы президента Франции (59)

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    Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов во Франции, продолжились в центре Парижа, переместившись с Площади Бастилии в район Площади Республики, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
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    В настоящий момент несколько сотен человек окружены подразделениями полиции, которые применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидают в сторону полицейских файеры и другие предметы.

    Несколькими минутами ранее в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на место прибыли пожарные.

    Смотрите также: В центре Парижа в ходе столкновений с полицией ранен протестующий

    В воскресенье на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами также применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие кидали в полицию палки и пустые бутылки. Движение транспорта было перекрыто, станции метро не работали на вход и выход.

    С площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста, он был без сознания.

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