В Париже возобновились столкновения демонстрантов с полицией

В настоящий момент несколько сотен человек окружены подразделениями полиции, которые применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидают в сторону полицейских файеры и другие предметы.

Несколькими минутами ранее в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на место прибыли пожарные.

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В воскресенье на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами также применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие кидали в полицию палки и пустые бутылки. Движение транспорта было перекрыто, станции метро не работали на вход и выход.

С площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста, он был без сознания.