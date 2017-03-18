Кива: у Нацполиции две проблемы – недобор кадров и "герой" Володя

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей на заседании СНБО приняли решение перекрыть все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе.

Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

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Более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали письмо о снятии неприкосновенности с народного депутата Владимира Парасюка, сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. Аброськин заявил, что сотрудники полиции вынуждены терпеть нападения и угрозы за свое добросовестное выполнение служебных обязанностей. "Такие вещи нельзя оставлять без реакции", — подчеркнул начальник областного главка.

О блокаде Донбасса, скандале с неприкосновенным Владимиром Парасюком и реформе полиции в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник министра внутренних дел Украины Илья Кива.

Штаб блокады Донбасса заявил, что решение СНБО о прекращении транспортного сообщения с неподконтрольными территориями пока не заработал, хотя должен был. Можете ли вы это подтвердить?

— Министром МВД было принято еще одно решение о необходимости создать группу, в которую будут включены гражданские и ветеранские организации для контроля выполнения решения СНБО. На следующей неделе она будет сформирована, и в конце недели я выдвинусь в зону АТО. Я буду во главе этого процесса.

Почему решение будут выполнять общественные организации, а не, к примеру, сотрудники Нацполиции?

— Вопрос был поднят по инициативе гражданских лиц, а именно ветеранов АТО. Мы убираем политиканов, которые готовы пиариться на любой ситуации. Ветераны — это патриотическая прослойка нашей страны. Они взяли на себя ответственность, вышли и заявили о своей позиции в отношении торгово-экономических отношений с противником, тем самым подтолкнув правительство к правильным решениям. И наконец СНБО принял очень важное для нашей страны решение, которое будет ослаблять противника. А значит, приближать нас к победе.

Что вы думаете о том, что МИД Франции, посол ЕС в Украине, и представитель канцлера Германии Ангелы Меркель осудили это решение СНБО?

— Однозначно будет критика. Потому что есть внешняя политика, а есть внутренняя.

Это ничем не аукнется Украине?

— Украина должна думать в первую очередь о себе. Все остальное, я думаю, мы сможем расставить по своим местам. С того момента, когда правительство начнет думать об украинцах, ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Поддерживаете ли вы идею о необходимости снятия неприкосновенности и привлечении к ответственности народного депутата Владимира Парасюка за неправомерные действия по отношению к сотрудникам полиции и членам их семей?

— Как бы хорошо я не относился к Парасюку, это не снимает ни с кого ответственности за нарушение закона. Закон должен быть превыше всего. Ни регалии, ни заслуги, ни служебное положение и неприкосновенность не должны являться вспомогательным фактором для того, чтобы нарушать закон и оставаться безнаказанным. Я думаю, он бросался на правоохранителей и без неприкосновенности.

Но тогда они бы могли по-другому отвечать.

К сожалению, в нашем обществе нет ни правил, ни культуры взаимоотношений с властью и с полицией. Это не может быть процессом одного дня. Вы можете сказать, что любое доверие и любое уважение нужно заслужить — и с этим я полностью согласен. С другой стороны, я могу сказать, что каждый гражданин Украины должен чтить букву закона. Начни с себя и прекрати искать недостатки в остальных. Вот в таком бы формате я бы сейчас остановился по оценке действиям Парасюка.

Почему доверие к Национальной полиции падает?

— Как бы мы не хотели, безболезненно пройти процесс реформирования невозможно. В любом случае, существуют негативные стороны. И это экономическая ситуация обостряет негатив граждан к власти. Полицейские – это самая видимая часть исполнительной власти, к которой у нас будет в любом случае проявляться негатив. То, что растет преступность, это само собой прямо пропорционально падению экономической ситуации в стране. О том, что правоохранительная система реформирована – это слишком громко сказано. Однозначно есть те, перед которыми можно снимать шляпы. Но поверьте, в этой системе грязи еще очень много. Все было очень красочно, когда мы переодели мальчиков и девочек в нарядную форму. Но теперь наша задача – научить этих мальчиков и этих девочек действительно выполнять свою основную функцию. А это – служить и защищать украинский народ.

Сколько необходимо времени, чтобы правоохранители были обучены полноценно?

— Я думаю, что еще, как минимум, года три нам потребуется для формирования из новоприбывших кадрового костяка. Отсутствие профессионалов действительно сегодня сказывается на работе всей правоохранительной системы. Стало больше разбоев, а разбои – это вооруженные преступления, а значит более жестокие. И здесь, конечно, не хватает профессионализма.

Есть ли недобор в Национальной полиции?

— Максимальный недобор. Думаю, что из новоприбывших уволены 26-30%. Эти места все равно нужно заполнять. Сюда очень сложно попасть с улицы. Это очень узкопрофильная работа. Здесь нужны не только желание, патриотизм или любовь к родине. Еще нужны навыки.

В Грузии задержан и взят под стражу за хранение наркотиков сын экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. Не смогли утаить эту информации?

— Я хочу сказать, что на самом деле в этой ситуации никто не злорадствует, и нет никакой радости. Если мы будем рассматривать ситуацию с той стороны, что Хатия Деканоидзе была не только матерью, а еще и главой Нацполиции, то ситуация негативно сказывается на всей грузинской команде, которая была представлена на территории Украины. Я прекрасно понимаю, что среди радиослушателей есть масса почитателей той команды. Находясь на посту главы департамента противодействия наркопреступности, на меня оказывалось со стороны грузинской команды давление. Точно также это давление оказывалось и на Хатию Деканоидзе, что, в общем-то, и подтолкнуло ее к принятию для того времени непопулярных решений о моем увольнении. Это не история правоохранительной системы, это медиаистория. Поэтому в данном случае я всегда говорил, что у грузинской команды всегда была заинтересованность в фармакологическом бизнесе, а это является частью наркобизнеса в Украине. Наверное, я единственный, кто на своем посту начал активную борьбу. С большими деньгами было очень сложно бороться. И когда большие деньги являлись спонсорской помощью грузинской команды, ей было нужно, чтобы я покинул пост главы департамента.

Хатия Деканоидзе говорила, что пользуется поддержкой МВД по всем вопросам и пунктам своей деятельности.

— Однозначно. На самом деле ее не сократили, и она ни в коем случае не была марионеткой или же как-то ограничена в своих действиях. Именно тогда министр и принял решение о полной поддержке Деканоидзе. Но, когда тебе дают карт-бланш, у тебя появляется огромная ответственность за происходящее.

Также в эфире радиостанции советник министра внутренних дел Украины Илья Кива ответил на вопросы слушателей.

Александр: Считаете ли вы, что ситуация с Парасюком произошла из-за беззакония в стране и проблему нужно решать комплексно, а не точечно?

Илья Кива: Если мы говорим о законодательной власти как о высшем органе государственной власти в нашей стране, то я считаю, что каждый народный депутат должен являться примером для подражания для всего украинского народа. Еще раз говорю, что каждый должен начать с себя. Если мы видим незаконные действия со стороны правоохранителей, то давайте обращаться в прокуратуру. Я понимаю, что очень сложно в нашей стране говорить о порядке или же о каких-то законном наведении этого порядка. Но, я считаю, что мы все-таки должны приложить максимум усилий, чтобы появилась культура отношений друг к другу. С парламентариев спрос будет двойной. Фактически мы им делегировали свои права и вручили свое будущее и своих детей. Думаю, над воспитательным процессом Владимира нужно еще поработать.

Юрий: Почему вы считаете, что начать наводить порядок нужно с Парасюка, а не с Авакова, Пашинского или с депутатов, которые употребляют наркотики в сессионном зале?

Илья Кива: Вопрос задали о Парасюке, поэтому я и приводил по нему пример. Так сложились обстоятельства, что Володя — герой дня, который является представителем законодательной власти.

Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков заявил, что Парасюка могут лишить свободы сроком до пяти лет.