Вишенка на торте. В сетях обсудили "озеленение" Нацполиции

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинское правительство решило изменить форму для Национальной полиции. Согласно постановлению Кабмина, отныне кители высшего состава полиции украсит вышивка с изображение листьев калины и тремя ягодами в уголках воротника. Изменения внешнего вида претерпят и шапки-ушанки, фуражки, зимние пальто, костюмы, рубашки, галстуки, а также погоны.

В украинском сегменте соцсетей новые реформы в новой же Нацполиции восприняли с большим энтузиазмом: "В связи с "озелинением" полиции некоторые выражения приобретут новый смысл: Одного поля ягоды — бойцы из одной роты. При долинi кущ калини — засада на местности. Вареник с ягодами — приус с экипажем. Калина красная — командир подразделения в гневе. Ягодная поляна — РОВД. Компот — последствия разборки с активистами". "Меня лично рюкзаки для полицейских очень интересуют…. Я не помню министра, который бы не хотел поменять форму", — интересуются в сетях и такими вопросами.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook