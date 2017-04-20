наверх
20.04.201720:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Вишенка на торте. В сетях обсудили "озеленение" Нацполиции

    (обновлено: )24631
    Очень скоро на форме украинских полицейских появятся ягоды и листья калины - таково новое постановление отечественного Кабмина. Как отреагировали на такие плодово-ягодные реформы сами украинцы, и что пишут о них в соцсетях?
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинское правительство решило изменить форму для Национальной полиции. Согласно постановлению Кабмина, отныне кители высшего состава полиции украсит вышивка с изображение листьев калины и тремя ягодами в уголках воротника. Изменения внешнего вида претерпят и шапки-ушанки, фуражки, зимние пальто, костюмы, рубашки, галстуки, а также погоны. 

    В украинском сегменте соцсетей новые реформы в новой же Нацполиции восприняли с большим энтузиазмом: "В связи с "озелинением" полиции некоторые выражения приобретут новый смысл: Одного поля ягоды — бойцы из одной роты. При долинi кущ калини — засада на местности. Вареник с ягодами — приус с экипажем. Калина красная — командир подразделения в гневе. Ягодная поляна — РОВД. Компот — последствия разборки с активистами". "Меня лично рюкзаки для полицейских очень интересуют…. Я не помню министра, который бы не хотел поменять форму", — интересуются в сетях и такими вопросами. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Снегопад в Харькове
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский