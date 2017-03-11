Кива заявил о готовности возглавить ГУ Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности, также он выразил готовность в случае соответствующего решения Арсена Авакова возглавить полицию Донбасса. Об этом Кива сказал в эфире телеканала "112 Украина" в субботу вечером.

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"Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны. Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы", — заявил Кива.

"Это очень сложная и для министра ситуация. Если мне поставят приказ, я поеду куда угодно, в данном случае я свои приказы не обсуждаю", — добавил он.

Советник Авакова добавил, что не вмешивается в кадровые решения министра. "Если будет потребность, если он (Аваков — Ред.) посчитает это (назначение — Ред.) нужным и направит, то соберу вещи и поеду на фронт", — сказал он.

"Он знает о том, что я все могу", — добавил Кива.

Ранее сообщалось, что руководителя ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции.