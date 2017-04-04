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    В Украине стартует крупномасштабная спецоперация "Граница-2017"

    (обновлено: )105
    Основной целью спецоперации должно стать снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях. Она будет проводиться на всей территории государства.
    Учения пограничных войск Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В вторник стартует совместная пограничная спецоперация общенационального масштаба "Граница-2017", которая до 30 ноября этого года будет проводиться по инициативе и под координацией Госпогранслужбы Украины, сообщается на сайте МВД.

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    Кроме подчиненных органов и подразделений Госпогранслужбы, в операции примут участие территориальные подразделения взаимодействующих структур, радиотехнические части Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ресурсы пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых европейское погранагентство Frontex, миссия ЕС EUBAM, Интерпол, Европол, атташе по правоохранительным вопросам и офицеры связи дипломатических учреждений иностранных государств в Украине.

    Основной целью операции должно стать снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях. Она будет проводиться на всей территории государства.

    "Операция будет способствовать стабилизации обстановки не только на государственной границе, но и в центральных регионах страны, так как территориально охватит 15 пограничных областей (кроме зоны АТО) и г. Киев", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, это уже не первая операция общенационального масштаба, в которую будут вовлечены большинство отечественных министерств, ведомств и представителей правоохранительных органов сопредельных государств.

    Смотрите также: Пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей

    Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой.

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