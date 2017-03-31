Пограничники изъяли у молдованина 29 томов Льва Толстого на границе

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Госпогранслужбы задержали в пункте пропуска в Сумской области 29 томов произведений Льва Толстого 20-30 годов XX века, которые пытался провезти в РФ молдованин, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Молдаванина, который пытался провезти в Россию старинные книги, остановили сегодня ночью в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с представителями фискальной службы… обзорная группа в салоне транспортного средства обнаружила 29 книг "Полное собрание сочинений" Льва Толстого издательства 20-30 годов прошлого века", — говорится в сообщении.

По данным ведомства книги передали для проведения экспертизы, установления культурной или исторической ценности.

Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой. В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.