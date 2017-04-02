В Украину идет значительное потепление

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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

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Отмечается, что воздух местами прогреется до 23 градусов тепла.

Так, на западе днем будет от 19 до 23 градусов, ночью — от 4 до 8.

На севере днем от 17 до 22, ночью — от 2 до 8 градусов тепла.

В восточных областях Украины дневная температура составит от 12 до 17 градусов, ночью будет от —1 до +5.

В южной части страны днем от 14 до 19, ночью — от 3 до 8.

В Киеве в воскресенье солнечно, температура до 22 градусов тепла.

На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.