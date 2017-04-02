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    Общество

    В Украину идет значительное потепление

    (обновлено: )208
    По данным синоптиков, воздух в Украине в воскресенье местами прогреется до 23 градусов тепла. В Киеве солнечно, температура - до 22 градусов тепла.
    Весна в Украине
    Фото со страницы пользователя Людмила Калита в Facebook

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Не блокада, так наводнение. Резкое потепление в Украине грозит катастрофой

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    Отмечается, что воздух местами прогреется до 23 градусов тепла.

    Так, на западе днем будет от 19 до 23 градусов, ночью — от 4 до 8.

    На севере днем от 17 до 22, ночью — от 2 до 8 градусов тепла.

    В восточных областях Украины дневная температура составит от 12 до 17 градусов, ночью будет от —1 до +5.

    В южной части страны днем от 14 до 19, ночью — от 3 до 8.

    В Киеве в воскресенье солнечно, температура до 22 градусов тепла.

    На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.

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