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    Общество

    В Украину идет потепление

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    В среду на территории страны будет тепло, в четверг придет кратковременное похолодание и дожди, а с 31 марта "начнется выравнивание погоды". С апреля - солнечно.
    Весна. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на среду потепление в Украине, на Западе ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков.

    Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях — 15-19 градусов тепла, в восточных — 9-11, в северных — 11-13, в Киеве — 12-14.

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    В Одесской и Херсонской областях температура поднимется до 14-16 градусов, а в Николаевской — до 16-18.

    "29 марта будет тепло, 31 марта начнется выравнивание погоды. 1, 2, 3 апреля — вообще солнце и +15 +20 градусов. (…) 30 марта ожидается кратковременное похолодание и дожди", — сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 29 марта 2017

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