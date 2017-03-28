В Украину идет потепление

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на среду потепление в Украине, на Западе ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях — 15-19 градусов тепла, в восточных — 9-11, в северных — 11-13, в Киеве — 12-14.

Смотрите также: Фотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"

В Одесской и Херсонской областях температура поднимется до 14-16 градусов, а в Николаевской — до 16-18.

"29 марта будет тепло, 31 марта начнется выравнивание погоды. 1, 2, 3 апреля — вообще солнце и +15 +20 градусов. (…) 30 марта ожидается кратковременное похолодание и дожди", — сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

meteo.gov.ua Прогноз погоды на 29 марта 2017

.