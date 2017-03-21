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    Киев

    В Киеве резко потеплеет

    (обновлено: )57
    По информации Украинского гидрометцентра, в среду в столице температура воздуха днем прогреется до 17 градусов, ветер южный, 5-10 м/с.
    В Национальном ботаническом саду имени Гришко зацвели магнолии
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 22 марта, ожидается теплая и солнечная погода, сообщает Гидрометцентр. 

    Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

    Ветер южный, 5-10 м/с.

    В Украине в среду переменная облачность. Без осадков, лишь в Волынской, Львовской и Ровенской областях днем дожди, местами грозы.

    Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 20-22°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 22 марта
    Напомним, на минувшей неделе среди белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град, непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

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