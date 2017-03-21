В Киеве резко потеплеет

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 22 марта, ожидается теплая и солнечная погода, сообщает Гидрометцентр.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

Ветер южный, 5-10 м/с.

В Украине в среду переменная облачность. Без осадков, лишь в Волынской, Львовской и Ровенской областях днем дожди, местами грозы.

Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 20-22°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 22 марта