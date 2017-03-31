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    В Украине потеплеет до +15, в северных областях ожидаются дожди

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    Кратковременные дожди пройдут в Волынской и Ровенской областях, а также северных районах Житомирской, Киевской и Черниговской областей. С 1 апреля потеплеет до 11-18 градусов, а затем до +20.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют в пятницу дожди на территории некоторых районов северных и западных областей, в целом по всей Украине ожидается потепление.

    Последний день марта "окажется эстафетным от похолодания до потепления", сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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    Пятница ожидается сухой, преимущественно солнечной. Кратковременные дожди пройдут в Волынской и Ровенской областях, а также северных районах Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

    С 1 апреля потеплеет до 11-18 градусов, а затем до +20.

    Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны температура воздуха будет колебаться от +12 до +15, на севере и востоке — от +6 до +11, на юге — до +12. В Киеве днем температура поднимется до +9-11.

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 31 марта 2017 года

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