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30.03.201718:52
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    Фотоленты

    Фотоитоги 30 марта: банки РФ заковывают в цепи, крупный пожар в Киеве

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (225)

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    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи, в Валлетте
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ознакомился с ходом ремонтных работ на дорогах Житомирской области
    В Киеве протестующие сотрудники газовых автозаправок перекрыли ул. Грушевского
    Разрушенный мемориал памяти погибшим на Майдане
    В центре Николаева столкнулись два армейских грузовика — водитель в тяжелом состоянии
    Силовики изымают документы в Бердянском морском порту
    Надежда Савченко в Берлине
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове.
    facebook.com/govarta1
    Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи, в Валлетте
    Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Валлетте.
    УНИАН
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках).
    Facebook Киев современный
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых.
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ознакомился с ходом ремонтных работ на дорогах Житомирской области
    Премьер-министр Владимир Гройсман ознакомился с ходом ремонтных работ на дорогах Житомирской области.
    УНИАН
    В Киеве протестующие сотрудники газовых автозаправок перекрыли ул. Грушевского
    В Киеве протестующие сотрудники газовых автозаправок перекрыли ул. Грушевского.
    Facebook Киев оперативный
    Разрушенный мемориал памяти погибшим на Майдане
    В Кировоградской области разрушили мемориал погибшим на Майдане.
    "Златопиль"
    В центре Николаева столкнулись два армейских грузовика — водитель в тяжелом состоянии
    В центре Николаева столкнулись два армейских грузовика.
    novosti-n.org
    Силовики изымают документы в Бердянском морском порту
    Силовики изъяли документы в Бердянском морском порту.
    brd24.com
    Надежда Савченко в Берлине
    Савченко в платье и на каблуках гуляла по Берлину.
    dw.com

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    Акция протеста против работы российских банков во Львове.

    Во Львове группа молодых людей устроила акцию против работы российской "дочки" VS Bank. Входные двери заковали в цепи и повесили похоронные венки. А также зажгли файера. Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    Смотрите также: Во Львове вход в российский банк заковали в цепи

    Причиной масштабного пожара в районе Осокорков в Киеве является возгорание мусора и сухой травы, сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага. Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета. По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Киеве, масштабное возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м. При этом Водолага допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

    Смотрите также: Осокорки в огне. Крупный пожар на окраине Киева

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