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    Общество

    В Украине испортится погода

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    По информации синоптика Наталии Диденко, в выходные погода в Украине ухудшиться, снизится температура воздуха и пойдут дожди.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В выходные, 25-26 марта, в Украину придет похолодание, понизится температура и пойдут дожди, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

    "На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных… Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье — в Ужгороде, Мукачево — может быть до +18+20 градусов, а в Ровне, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов", — рассказала Диденко.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 25 марта
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 26 марта

    В Гидрометцентре сообщили, что начало следующей недели также не порадует теплом. 

    Напомним, на прошлой неделе белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

    Смотрите также видео: "После дождичка в четверг". "Заплыв" машин в Киеве

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