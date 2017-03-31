Апрель в Украине: потеплеет до 24 градусов

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Начало апреля в Украине будет очень теплым, передает Гидрометцентр. Так, в эти выходные будет практически без осадков, в воскресенье на западе потеплеет до +24 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно, температура днем +17 градусов, в воскресенье до 20 градусов тепла.

На западе страны также в основном без осадков, температура ночью 4-5 градусов тепла, днем 22 градуса. В воскресенье температура прогреется до 24 градусов.

На юге Украины в субботу будет солнечно, температура до 17 градусов тепла, в воскресенье до 18.

На востоке страны в субботу будет без осадков, температура до 10 градусов тепла днем, в воскресенье будет немного теплее — до 13 градусов.

Север Украины также ожидает солнечная погода, температура днем в субботу до 14 градусов тепла, в воскресенье до 18.

На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.