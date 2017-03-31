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    Апрель в Украине: потеплеет до 24 градусов

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    В грядущие выходные в Украине значительно потеплеет, в отдельных районах страны воздух прогреется в воскресенье до 24 градусов. Осадков не ожидается.
    Весна
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Начало апреля в Украине будет очень теплым, передает Гидрометцентр. Так, в эти выходные будет практически без осадков, в воскресенье на западе потеплеет до +24 градусов.

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    В Киеве в субботу будет солнечно, температура днем +17 градусов, в воскресенье до 20 градусов тепла.

    На западе страны также в основном без осадков, температура ночью 4-5 градусов тепла, днем 22 градуса. В воскресенье температура прогреется до 24 градусов.

    На юге Украины в субботу будет солнечно, температура до 17 градусов тепла, в воскресенье до 18.

    На востоке страны в субботу будет без осадков, температура до 10 градусов тепла днем, в воскресенье будет немного теплее — до 13 градусов.

    Север Украины также ожидает солнечная погода, температура днем в субботу до 14 градусов тепла, в воскресенье до 18.

    На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.

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