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    Общество

    В Украине испортится погода

    (обновлено: )227
    По информации Украинского гидрометцентра, в выходные погода немного ухудшиться, по всей территории страны пойдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.
    Дождь и снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В выходные в Украине ухудшиться погода — немного похолодает и пойдут дожди, сообщает Украинский гидрометцентр.

    18 марта будет облачно с прояснениями. Ночью в западной части дождь, местами с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь.

    Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем юге и востоке страны до 11°.

    В Карпатах временами снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

    В Киеве в субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 18 марта
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 19 марта

    Напомним, накануне среди белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

    Смотрите также видео: "После дождичка в четверг". "Заплыв" машин в Киеве

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