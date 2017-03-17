В Украине испортится погода

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В выходные в Украине ухудшиться погода — немного похолодает и пойдут дожди, сообщает Украинский гидрометцентр.

18 марта будет облачно с прояснениями. Ночью в западной части дождь, местами с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем юге и востоке страны до 11°.

В Карпатах временами снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве в субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 18 марта

meteo.gov.ua Карта погоды на 19 марта

Напомним, накануне среди белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

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